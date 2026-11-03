Президент США Дональд Трамп назвал нынешние выборы в Конгресс самыми важными в истории страны. В эфире Fox он связал такую оценку с достижениями своей администрации.

«Они самые важные, потому что мы действительно вновь сделали Америку великой», — сказал американский лидер.

При этом отказываться от лозунга MAGA — Make America Great Again, или «Сделаем Америку снова великой», — Трамп не намерен. По его словам, девиз отчасти устарел из-за слова «снова»: президент считает, что США уже вернули величие и уважение во всём мире.

Голосование проходит 3 ноября. Американцы выбирают всех 435 членов Палаты представителей и определяют, кто займёт 35 мест в Сенате. Из них 33 разыгрываются в рамках очередных выборов, ещё два — на специальных выборах. Результаты определят, какая партия будет контролировать каждую из палат Конгресса в следующие два года. Новый состав американского парламента приступит к работе в январе 2027-го.

Ранее Life.ru сообщал, что Дмитрий Песков назвал выборы в США внутренним делом страны. Представитель Кремля отметил, что Москва следит за голосованием, и напомнил: Трамп останется президентом до завершения своего срока.