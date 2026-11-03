В Нью-Йорке с раннего утра наблюдается высокая активность избирателей на промежуточных выборах в Конгресс США. Многие американцы стараются отдать свой голос ещё до начала рабочего дня.

Голосование стартовало 3 ноября в 06:00 по местному времени, что соответствует 14:00 мск. Уже спустя час поток желающих выбрать своих представителей заметно увеличился.

Найти участки помогают многочисленные указатели. На входе размещены таблички на английском, испанском и китайском языках, а на тротуаре нарисованы красно-бело-синие стрелки с надписью Vote NYC. Внутри оборудованы специальные кабины, установлены электронные устройства для подсчёта голосов и информационные стенды с образцами бюллетеней.

Избиратели обращаются за разъяснениями к членам комиссии, заполняют необходимые документы и самостоятельно помещают бюллетени в сканеры. Возле оборудования периодически образуются небольшие очереди.

Согласно официальному расписанию, участки Нью-Йорка работают до 21:00 по местному времени. В ходе нынешних выборов американцам предстоит определить состав всей Палаты представителей, включающей 435 депутатов, а также распределить 35 мест в Сенате. Одновременно в ряде штатов избирают губернаторов и представителей местной власти.

Ранее Life.ru рассказал, как проходят промежуточные выборы в США и что поставлено на карту. Их результаты определят, какая партия будет контролировать обе палаты Конгресса во второй половине президентского срока Дональда Трампа. К 2 ноября досрочно проголосовали уже более 54 миллионов американцев.