Промежуточные выборы в Конгресс США могут обернуться для Дональда Трампа парламентскими расследованиями и угрозой импичмента. Однако отстранение президента способно создать демократам новые проблемы. Такой прогноз в интервью Kp.ru представил бывший офицер американской армии, политический аналитик Станислав Крапивник.

По мнению эксперта, республиканцы рискуют утратить большинство в Палате представителей после голосования 3 ноября. Не исключает он и перехода Сената под контроль оппозиции. От распределения мест будет зависеть дальнейшая политическая судьба хозяина Белого дома.

Если демократы получат лишь нижнюю палату, они смогут инициировать многочисленные проверки администрации. При контроле над обеими палатами появится больше возможностей для процедуры импичмента.

Впрочем, Крапивник сомневается, что оппозиции выгодно добиваться отставки Трампа. Ведь президентское кресло в таком случае займёт Джей Ди Вэнс, который придерживается схожих политических взглядов, но действует осторожнее.

Аналитик также предположил, что Трамп может попытаться использовать чрезвычайные полномочия для сохранения власти. Среди возможных поводов он назвал внутренние беспорядки, миграционный кризис или крупный теракт. При этом само введение чрезвычайного положения юридически не продлевает президентский срок.

Украинский конфликт, считает Крапивник, интересует американского лидера прежде всего как инструмент укрепления собственных позиций. Эксперт полагает, что Вашингтон стремится получить экономические преимущества от будущего урегулирования, тогда как европейские союзники придерживаются иной линии.

От распределения мест в Палате представителей и Сенате зависит дальнейший баланс сил между Конгрессом и Белым домом. Кто побеждает на выборах в США 2026 года — актуальные результаты здесь.

Ранее Life.ru сообщал, что Трамп пригрозил стать «мистером вето» при усилении демократов в Конгрессе. Президент предупредил о готовности блокировать законопроекты оппонентов, пока стороны не договорятся о приемлемых условиях сотрудничества.