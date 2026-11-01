Дональд Трамп предупредил, что превратится в «мистера вето», если демократы возьмут большинство хотя бы в одной из палат Конгресса по итогам промежуточных выборов. Об этом американский лидер рассказал в подкасте Pod Force One издания New York Post, фрагменты которого показал телеканал Fox News.

Отвечая на вопрос о возможном сценарии после голосования, Трамп заявил: «Если это произойдёт, полагаю, что я стану «мистером вето». Я не дам им [демократам] закрепиться, а затем, вероятно, мы заключим сделки».

По словам хозяина Белого дома, присылаемые законодателями законопроекты он будет отклонять, пока спустя месяц-другой они, по его выражению, не «превратятся в мусор». Только после этого, добавил он, можно будет собрать парламентариев и договориться.

Вместе с тем Трамп выразил надежду, что до такого противостояния дело всё же не дойдёт.

Промежуточные выборы пройдут 3 ноября. Кого выбирают в США, сколько мест разыгрывается в Конгрессе и когда появятся результаты, Life.ru собрал в отдельном материале.

Как ранее сообщал Life.ru, успех демократов на этих выборах способен заметно затруднить Трампу ведение внешней политики. Оппозиция сможет влиять на курс Белого дома по Ирану, Украине, Израилю и помощи другим странам. Четыре возможных варианта развития событий разобрало агентство Reuters.