Переход на зимнее время в Соединённых Штатах может отразиться на итогах промежуточных выборов в Конгресс. Такое мнение высказали американские учёные в беседе с РИА «Новости».

По оценке специалистов, смена времени способна снизить явку 3 ноября. Голосование придётся на период, когда люди только привыкают к новому режиму, а темнеть начинает заметно раньше. Из-за этого часть избирателей может побояться идти на участки. При этом политологи отмечают, что именно от явки будет зависеть, насколько успешно республиканцы выступят в борьбе за конгресс.

Доктор Дэвид Прерау, консультировавший Конгресс при подготовке закона об отмене зимнего времени, указал на слабое информирование населения. По его словам, из-за этого граждане не корректируют свои планы и первое время удивляются раннему наступлению темноты. Он также сослался на данные, которые связывают ранние сумерки после перевода стрелок с ростом преступности.

Стрелки по стране перевели в 2:00 по местному времени (на восточном побережье в 9:00 мск). До следующего перехода, намеченного на середину марта, разница с Москвой составит восемь часов. Теперь рассветы и закаты в США наступают на час раньше.

Невролог медицинского центра в Массачусетсе Карин Джонсон посоветовала не браться за важные дела в первые дни после перевода часов. По её словам, осенний переход обычно переносится легче, ведь можно поспать лишний час, но перестроиться под новый световой режим некоторым людям всё же тяжело.

«Не планировать очень важные дела на ближайшие несколько дней может помочь», — сказала она.

Прерау добавил, что сроки привыкания у всех разные. «Большинство людей адаптируется через день-другой», — отметил он.

Американский лидер Дональд Трамп еще ранее отмечал, что перевод часов дважды в год производит на людей «дискомбомбулирующее» впечатление. Под этим необычным словом он подразумевал некое дезориентирующее приспособление, которое, как он заверял, состоит на службе в вооруженных силах США.

Итоговая явка может повлиять на борьбу за большинство в Конгрессе. Когда пройдут выборы в США 2026 года, кого выбирают и кто побеждает, можно следить здесь.

Уже третьего ноября гражданам США предстоит определить новый состав Палаты представителей, а также решить, кому достанутся 35 сенатских кресел. Любопытно, что с 1946 года лишь в двух случаях — в 1998-м и 2002-м — партия, находившаяся у власти, сумела прирастить число своих мандатов по итогам промежуточных выборов. Сами выборы традиционно проводятся в первый вторник после первого понедельника ноября, из-за чего дата голосования практически всегда приходится на период, когда в стране уже действует зимнее время.

Как ранее сообщал Life.ru, досрочно на этих выборах проголосовали почти 51 миллион американцев. Данные привела Избирательная лаборатория Университета Флориды. Это примерно на пять миллионов больше, чем было на аналогичном этапе в 2022 году.