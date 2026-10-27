Трамп объявил награду в $1 млн за разоблачение махинаций на выборах в США

Президент США Дональд Трамп пообещал выплатить по миллиону долларов за информацию о фальсификациях на прошлых и предстоящих выборах в стране. Об этом американский лидер сообщил в своей социальной сети Truth Social.

Глава Белого дома уточнил, что вознаграждение смогут получить граждане, чьи сведения помогут правоохранителям установить виновных в нарушениях избирательного законодательства. При этом выплаты последуют только после задержания предполагаемых организаторов махинаций и вынесения им обвинительных приговоров.

«Каждому, кто сообщит о подтасовках на прошедших выборах или предстоящих промежуточных выборах (в Конгресс США .— Прим. Life.ru) 2026 года, будет выплачен $1 000 000 по факту задержания и вынесения приговора тем, кто стоит за подтасовками», — написал Трамп.

Американский президент неоднократно поднимал вопрос о нарушениях при голосовании. После поражения на выборах 2020 года он и другие представители Республиканской партии обвиняли демократов в махинациях с почтовыми бюллетенями и оборудованием для подсчёта голосов. Сторонники Трампа пытались оспорить результаты в нескольких штатах, однако суды отклонили их требования.

На выборах 2024 года республиканец вернулся в Белый дом, победив кандидата от демократов Камалу Харрис. После этого представители его партии продолжили добиваться ужесточения контроля за голосованием в отдельных штатах. Демократы выступают против таких мер, поскольку считают, что они могут затруднить участие граждан в выборах.

Следующее голосование в США состоится 3 ноября 2026 года. Американцам предстоит избрать весь состав Палаты представителей, треть Сената и губернаторов 36 штатов и территорий. Сейчас республиканцы контролируют обе палаты Конгресса.

Ранее Дональд Трамп усомнился в достоверности итогов президентских выборов в Бразилии, на которых победил Луис Инасиу Лула да Силва. Американский лидер допустил нарушения при голосовании и подсчёте бюллетеней, но не привёл доказательств своих обвинений. По его словам, избирательная процедура вызвала у него вопросы, хотя он не поддерживал ни одного из претендентов на пост президента. При этом Трамп положительно отозвался о личных отношениях с Лулой да Силвой.