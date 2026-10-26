Трамп назвал выборы президента Бразилии сфальсифицированными

Американский лидер Дональд Трамп усомнился в честности президентских выборов в Бразилии, на которых победил действующий глава государства Луис Инасиу Лула да Силва. Республиканец заявил о возможных фальсификациях, однако не представил доказательств нарушений. Об этом он сообщил журналистам на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.

«Это показалось мне ужасным. Это выглядело просто ужасно. Я не принимал ничью сторону, но это выглядело как очередные фальсифицированные выборы», — заявил хозяин Белого дома.

По словам американского президента, результаты голосования должны быть такими, чтобы ни у кого не возникало сомнений в их достоверности. При этом прошедшие в Бразилии выборы, как считает республиканец, не отвечают такому требованию.

Трамп подчеркнул, что внимательно следил за ходом избирательной кампании, хотя официально не поддерживал ни одного из кандидатов. Особые вопросы у него вызвали организация голосования и процедура подсчёта бюллетеней. Американский лидер назвал происходившее признаком возможных нарушений.

Вместе с тем президент США положительно оценил свои отношения с переизбранным бразильским коллегой. Он заявил, что хорошо ладит с Лулой да Силвой и испытывает к нему симпатию. Однако это, по словам Трампа, не меняет его отношения к прошедшим выборам.

Второй тур президентских выборов в Бразилии состоялся 25 октября. По окончательным данным Высшего избирательного суда, Лула да Силва получил 64 256 232 голоса, или 51,79%. Его соперника Флавиу Болсонару поддержал 59 826 041 избиратель, что составило 48,21%.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил Луиса Инасиу Лулу да Силву с победой на выборах главы Бразилии. Российский лидер направил коллеге телеграмму, в которой отметил его вклад в развитие стратегического партнёрства между Москвой и Бразилиа. Путин выразил уверенность, что страны продолжат расширять сотрудничество по различным направлениям. Особое внимание он уделил совместной работе в ООН, БРИКС, «Группе двадцати» и других международных объединениях.