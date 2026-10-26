«Очень непростая история»: Медведев объяснил, как Бразилия отстояла своё право на честные выборы

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ и глава партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев дал оценку прошедшим президентским выборам в Бразилии. Выступая на заседании постоянного комитета движения «За свободу наций», политик подчеркнул, что латиноамериканскому государству в напряженной борьбе удалось защитить свои суверенные права в сфере электоральных процедур.

По словам Медведева, кампания оказалась крайне непростой с точки зрения противостояния попыткам посягательств на самостоятельность государственной избирательной системы. В связи с этим зампред Совбеза акцентировал внимание на необходимости официально закрепить юридический статус термина «электоральный суверенитет» и сформировать механизмы для его коллективной защиты на международном уровне. Среди ключевых мер Медведев выделил создание независимого наблюдения, защиту национальной цифровой и физической инфраструктуры голосования, а также безусловное уважение права каждого народа определять свое политическое устройство без давления извне.

Заявление прозвучало на фоне подведения официальных итогов второго тура президентских выборов в Бразилии. По данным обработки 99,98% бюллетеней, победу одержал Луис Инасиу Лула да Силва с результатом 51,78% голосов. Его оппонент, действующий лидер Жаир Болсонару, заручился поддержкой 48,22% избирателей. Высший избирательный суд Бразилии официально констатировал окончание гонки, отметив, что исход голосования определен математически.

Ранее Life.ru рассказывал, что Флавиу Болсонару отказался признавать поражение и потребовал аннулировать результаты выборов. Поводом стало решение судебных властей продлить голосование на два часа. Изначально участки должны были закрыться в 17:00 по местному времени, однако из-за сильных дождей и транспортных проблем их работу продлили до 19:00. Болсонару счёл изменение порядка голосования недопустимым.