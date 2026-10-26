Болсонару отказался признать поражение на выборах президента Бразилии

Кандидат от правой оппозиции Флавиу Болсонару отказался признать результаты президентских выборов в Бразилии, на которых уступил действующему главе государства Луису Инасиу Луле да Силве. Сенатор потребовал аннулировать итоги голосования из-за решения властей продлить работу избирательных участков на два часа.

«То, что произошло сегодня, было неприемлемым. Впервые в истории росчерком пера меняются правила избирательного процесса. <...> Выборы должны были быть аннулированы. Признать такой результат невозможно», — заявил политик, комментируя решение судебных властей о продлении времени голосования на два часа.

Болсонару раскритиковал изменение порядка голосования уже после первоначального закрытия участков. По его мнению, решение судебных властей нарушило правила избирательного процесса и ставит под сомнение законность результатов.

Первоначально участки должны были завершить работу 25 октября в 17:00 по местному времени. Однако после многочисленных жалоб на транспортные проблемы и сильные дожди судебные власти продлили голосование до 19:00.

Напомним, Луис Инасиу Лула да Силва победил во втором туре президентских выборов в Бразилии. Высший избирательный суд страны признал исход голосования математически определённым после обработки 99,77% избирательных секций. По данным на 21:14 местного времени 25 октября, действующий президент получил 51,76% голосов, а Флавиу Болсонару — 48,24%. За Лулу проголосовали 64 076 924 человека, его соперника поддержали 59 727 910 избирателей. Разрыв между кандидатами составил 4 349 014 голосов. Общая явка достигла 80,79%.