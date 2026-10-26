Лула да Силва взял реванш во втором туре и победил на выборах президента Бразилии

Действующий президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва обеспечил себе победу во втором туре президентских выборов. Высший избирательный суд страны (TSE) сообщил, что исход голосования математически определён, когда обработано 99,77% избирательных секций.

По данным суда на 21:14 25 октября по местному времени, Лула получил 51,76% голосов, а его соперник, сенатор Флавиу Болсонару, — 48,24%. За действующего главу государства проголосовали 64 076 924 человека, за представителя оппозиции — 59 727 910. Разница составила 4 349 014 голосов.

В ходе подсчёта Болсонару на некоторое время выходил вперёд, однако после поступления результатов из северо-восточных штатов Лула вернул лидерство. Этот регион традиционно поддерживает действующего президента. При обработке чуть более 78% бюллетеней социологический институт Datafolha уже прогнозировал победу Лулы.

По данным TSE, всего в стране насчитывается 499 248 избирательных секций. К моменту публикации обновлённых результатов обработали 498 105. В списки для голосования были включены 158,7 млн человек, из которых на участки пришли около 127,9 млн. Явка составила 80,79%.

Голосование сопровождалось спорами о времени закрытия участков. В день выборов оба кандидата попросили продлить голосование в ряде городов из-за проблем с автобусным сообщением и сильных дождей. После закрытия участков судья Верховного суда Криштиану Занин распорядился продлить голосование по всей стране ещё на два часа. Решение вызвало организационные сложности: на некоторых участках к моменту получения распоряжения уже отключили электронные машины для голосования.

Напомним, 25 октября в Бразилии стартовал второй тур президентских выборов, в котором за пост главы государства боролись действующий лидер Луис Инасиу Лула да Силва и сенатор Флавиу Болсонару, сын бывшего президента Жаира Болсонару. Голосование проходило на фоне практически равной поддержки кандидатов.