Лула да Силва взял реванш во втором туре и победил на выборах президента Бразилии
Лула да Силва победил во втором туре выборов президента Бразилии
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Действующий президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва обеспечил себе победу во втором туре президентских выборов. Высший избирательный суд страны (TSE) сообщил, что исход голосования математически определён, когда обработано 99,77% избирательных секций.
По данным суда на 21:14 25 октября по местному времени, Лула получил 51,76% голосов, а его соперник, сенатор Флавиу Болсонару, — 48,24%. За действующего главу государства проголосовали 64 076 924 человека, за представителя оппозиции — 59 727 910. Разница составила 4 349 014 голосов.
В ходе подсчёта Болсонару на некоторое время выходил вперёд, однако после поступления результатов из северо-восточных штатов Лула вернул лидерство. Этот регион традиционно поддерживает действующего президента. При обработке чуть более 78% бюллетеней социологический институт Datafolha уже прогнозировал победу Лулы.
По данным TSE, всего в стране насчитывается 499 248 избирательных секций. К моменту публикации обновлённых результатов обработали 498 105. В списки для голосования были включены 158,7 млн человек, из которых на участки пришли около 127,9 млн. Явка составила 80,79%.
Голосование сопровождалось спорами о времени закрытия участков. В день выборов оба кандидата попросили продлить голосование в ряде городов из-за проблем с автобусным сообщением и сильных дождей. После закрытия участков судья Верховного суда Криштиану Занин распорядился продлить голосование по всей стране ещё на два часа. Решение вызвало организационные сложности: на некоторых участках к моменту получения распоряжения уже отключили электронные машины для голосования.
Напомним, 25 октября в Бразилии стартовал второй тур президентских выборов, в котором за пост главы государства боролись действующий лидер Луис Инасиу Лула да Силва и сенатор Флавиу Болсонару, сын бывшего президента Жаира Болсонару. Голосование проходило на фоне практически равной поддержки кандидатов.
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