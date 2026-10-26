Болсонару обошёл Лулу да Силву после подсчёта почти 32,3% голосов

Сенатор Флавиу Болсонару вышел в лидеры второго тура президентских выборов в Бразилии, обойдя действующего главу государства Луиса Инасиу Лулу да Силву. После обработки 32,3% избирательных участков кандидат от оппозиции набирает 50,42% голосов, свидетельствуют данные Высшего избирательного суда страны.

За Болсонару проголосовали 20 080 675 избирателей, тогда как Лулу да Силву поддержали 19 746 092 человека, или 49,58%. Разрыв между соперниками составляет около 335 тысяч голосов.

На старте подсчёта действующий президент имел преимущество более чем в 15 процентных пунктов. Однако по мере поступления новых протоколов Болсонару начал сокращать отставание и в итоге перехватил лидерство.

Второй тур выборов состоялся 25 октября. Перед этим бразильские власти продлили голосование на отдельных участках на два часа из-за жалоб на транспортные проблемы. Публикацию предварительных результатов временно приостановили, чтобы не повлиять на волеизъявление граждан.

Флавиу Болсонару представляет правую Либеральную партию и является сыном бывшего президента Жаира Болсонару. Его соперник Лула да Силва баллотируется от Партии трудящихся. Окончательные итоги голосования пока не подведены.