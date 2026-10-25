В Бразилии приостановили подсчёт голосов после продления выборов

Высший избирательный суд Бразилии приостановил публикацию предварительных результатов второго тура президентских выборов после продления голосования на два часа. Обновление данных остановили до 19:00 по местному времени (01:00 мск 26 октября). Об этом сообщает бразильский портал InfoMoney со ссылкой на Центр публикации результатов выборов.

Суд объяснил своё решение необходимостью исключить влияние предварительных результатов на граждан, которые ещё не успели проголосовать. Избирательные участки продолжили работу, однако публикацию промежуточных итогов временно остановили.

К моменту приостановки обновлений избирком обработал 0,25% голосов. Согласно последним опубликованным данным, действующий президент Луис Инасиу Лула да Силва набрал 57,66%, или 193 574 голоса. Его соперник, сенатор Флавиу Болсонару, получил 42,34%, или 142 169 голосов.

Таким образом, на момент заморозки результатов Лула да Силва опережал своего соперника. Однако обработанная доля голосов была слишком мала, чтобы делать выводы об окончательных результатах выборов.

Первоначально избирательные участки должны были закрыться в 17:00 по местному времени. Однако уже после завершения основного времени голосования суд разрешил продлить их работу до 19:00. Поводом стали жалобы на транспортные проблемы в нескольких городах. Штаб Лулы да Силвы сообщил, что из-за нехватки бесплатного общественного транспорта часть избирателей не смогла вовремя добраться до участков. Дополнительные трудности возникли на юго-востоке страны, где проливные дожди вызвали подтопления дорог и перебои в движении транспорта.

Напомним, в Бразилии начался второй тур президентских выборов, в котором встретились Лула да Силва и Флавиу Болсонару. Голосование стартовало утром 25 октября, а право принять в нём участие получили почти 159 миллионов граждан. Одновременно в нескольких регионах страны проходили выборы губернаторов. По результатам первого тура Болсонару опередил действующего президента более чем на два миллиона голосов, однако ни один из кандидатов не получил необходимого большинства. Накануне голосования социологическая служба Datafolha опубликовала исследование, согласно которому 51% действительных голосов среди определившихся респондентов приходился на Болсонару, а 49% — на Лулу да Силву.