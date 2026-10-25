Битва за президентское кресло: В Бразилии началась решающая схватка Лулы и Болсонару

В Бразилии стартовал второй тур президентских выборов, в котором за пост главы государства борются действующий лидер Луис Инасиу Лула да Силва и сенатор Флавиу Болсонару, сын бывшего президента Жаира Болсонару. Избирательные участки открылись утром 25 октября, а предварительные результаты ожидаются уже в воскресенье.

Голосование проходит на фоне практически равной поддержки кандидатов. Согласно опубликованному накануне исследованию Datafolha, Болсонару получил 51% действительных голосов среди опрошенных избирателей, а Лула да Силва — 49%. Разница укладывается в статистическую погрешность опроса, составившую два процентных пункта.

Участки будут работать до 17:00 по времени Бразилиа — 23:00 по московскому времени. После их закрытия начнётся публикация результатов подсчёта голосов. Благодаря электронной системе голосования первые данные станут доступны уже в ближайшие часы.

Право голоса имеют почти 159 миллионов жителей страны. Одновременно с президентскими выборами в нескольких регионах Бразилии проходят вторые туры голосования за губернаторов.

В первом туре, состоявшемся 4 октября, Флавиу Болсонару опередил действующего президента более чем на два миллиона голосов, однако ни один из претендентов не набрал необходимого большинства. Теперь победитель получит право руководить крупнейшей экономикой Латинской Америки в течение следующих четырёх лет.

Избирательная кампания сопровождалась острыми спорами о социальной политике, стоимости жизни, безопасности и отношениях с США. Лула да Силва добивается четвёртого президентского срока, тогда как Флавиу Болсонару рассчитывает вернуть к власти политическую команду, связанную с его отцом.

Ранее Life.ru рассказывал, что Флавиу Болсонару и Лула да Силва вышли во второй тур президентских выборов. По предварительным результатам подсчёта почти 99% бюллетеней, сын бывшего президента набрал 47,28% голосов, а действующий глава государства — 44,87%. После первого тура Болсонару также заручился поддержкой двух выбывших кандидатов от правого лагеря — бывших губернаторов Роналду Кайяду и Ромеу Земы. Ещё двое участников гонки предпочли сохранить нейтралитет.