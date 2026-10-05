Экономические связи с Россией и Китаем делают выход Бразилии из БРИКС маловероятным даже в случае победы Флавиу Болсонару на президентских выборах, считает политолог Игорь Пшеничников. Он полагает, что попытки подорвать сотрудничество с союзом обернутся потерями для южноамериканской страны.

По словам эксперта, показателен опыт отца кандидата — бывшего президента Жаира Болсонару. При нём Бразилия сохранила членство в объединении, хотя снизила уровень своего представительства на его мероприятиях. Несмотря на ориентацию тогдашнего руководства на США, страна не стала разрывать отношения с Москвой и Пекином.

Причина кроется в экономических интересах. На Китай приходится почти 30% бразильской торговли, а Россия выступает главным поставщиком минеральных удобрений. Они необходимы сельскому хозяйству, продукция которого составляет значительную часть экспорта страны, заключил собеседник kp.ru.

Напомним, Флавиу Болсонару и действующий президент Луис Инасио Лула да Силва вышли во второй тур президентских выборов. После подсчёта почти 99% бюллетеней они набирали 47,28% и 44,87% голосов соответственно. Решающее голосование назначено на 25 октября.