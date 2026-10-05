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Регион
Опубликовано 5 октября, 17:22

Между РФ и США: Политолог оценил вероятность выхода Бразилии из БРИКС после выборов

Политолог Пшеничников: Бразилии будет трудно выйти из БРИКС после выборов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksii Mach

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksii Mach

Экономические связи с Россией и Китаем делают выход Бразилии из БРИКС маловероятным даже в случае победы Флавиу Болсонару на президентских выборах, считает политолог Игорь Пшеничников. Он полагает, что попытки подорвать сотрудничество с союзом обернутся потерями для южноамериканской страны.

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По словам эксперта, показателен опыт отца кандидата — бывшего президента Жаира Болсонару. При нём Бразилия сохранила членство в объединении, хотя снизила уровень своего представительства на его мероприятиях. Несмотря на ориентацию тогдашнего руководства на США, страна не стала разрывать отношения с Москвой и Пекином.

Причина кроется в экономических интересах. На Китай приходится почти 30% бразильской торговли, а Россия выступает главным поставщиком минеральных удобрений. Они необходимы сельскому хозяйству, продукция которого составляет значительную часть экспорта страны, заключил собеседник kp.ru.

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Напомним, Флавиу Болсонару и действующий президент Луис Инасио Лула да Силва вышли во второй тур президентских выборов. После подсчёта почти 99% бюллетеней они набирали 47,28% и 44,87% голосов соответственно. Решающее голосование назначено на 25 октября.

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Борис Эльфанд
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