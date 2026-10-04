Полиция Бразилии начала проверку возможного вмешательства США в выборы

Федеральная полиция Бразилии начала предварительную проверку возможного вмешательства США в проходящие в стране президентские выборы. Поводом стало обращение Генеральной адвокатуры республики, сообщил глава ведомства Андрей Родригес.

По его словам, материалы передали в Управление разведки Федеральной полиции. Проверка уже идёт, однако формально уголовное дело пока не возбуждено.

Подозрения связаны с возможным американским финансированием организаций, выступающих против решений Верховного суда Бразилии. В Генеральной адвокатуре ранее заявили, что в случае подтверждения подобная схема может рассматриваться как внешнее вмешательство во внутренние дела страны.

При этом глава Высшего избирательного суда Бразилии Кассиу Нунес Маркес сообщил, что непосредственно в ходе голосования признаков иностранного вмешательства или влияния организованной преступности пока не обнаружено.

Родригес также прокомментировал сообщения о возможных угрозах посольствам США и Австралии, которые приостановили консульский приём. По его словам, проведённые обыски пока не выявили конкретного плана нападения или реальной угрозы дипломатическим представительствам.

Первый тур всеобщих выборов проходит в Бразилии 4 октября. За пост президента, в частности, борются действующий глава государства Луис Инасиу Лула да Силва и сенатор Флавиу Болсонару — сын бывшего президента Жаира Болсонару.