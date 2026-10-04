Полиция Бразилии начала проверку возможного вмешательства США в выборы
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Федеральная полиция Бразилии начала предварительную проверку возможного вмешательства США в проходящие в стране президентские выборы. Поводом стало обращение Генеральной адвокатуры республики, сообщил глава ведомства Андрей Родригес.
По его словам, материалы передали в Управление разведки Федеральной полиции. Проверка уже идёт, однако формально уголовное дело пока не возбуждено.
Подозрения связаны с возможным американским финансированием организаций, выступающих против решений Верховного суда Бразилии. В Генеральной адвокатуре ранее заявили, что в случае подтверждения подобная схема может рассматриваться как внешнее вмешательство во внутренние дела страны.
При этом глава Высшего избирательного суда Бразилии Кассиу Нунес Маркес сообщил, что непосредственно в ходе голосования признаков иностранного вмешательства или влияния организованной преступности пока не обнаружено.
Родригес также прокомментировал сообщения о возможных угрозах посольствам США и Австралии, которые приостановили консульский приём. По его словам, проведённые обыски пока не выявили конкретного плана нападения или реальной угрозы дипломатическим представительствам.
Первый тур всеобщих выборов проходит в Бразилии 4 октября. За пост президента, в частности, борются действующий глава государства Луис Инасиу Лула да Силва и сенатор Флавиу Болсонару — сын бывшего президента Жаира Болсонару.
Отношения Бразилиа и Вашингтона обострялись задолго до голосования. Life.ru писал, что Лула да Силва обвинял США в давлении и обещал защищать суверенитет страны после введения администрацией Дональда Трампа повышенных пошлин. Позднее Бразилия запустила процедуру ответных экономических мер, а госсекретарь США Марко Рубио пригрозил Бразилии ответом после обвинительного приговора Жаиру Болсонару. Весной 2026 года напряжённость усилилась ещё сильнее: США потребовали выслать бразильского атташе по вопросам безопасности после истории с бывшим главой разведки страны Александром Рамажемом.
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