Регион
12 сентября, 01:21

Рубио пригрозил ответными мерами от США после вердикта против Болсонару

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Daniel Hernandez-Salaz

Сенатор США Марко Рубио заявил о возможных ответных мерах со стороны Вашингтона в связи с обвинительным вердиктом в отношении бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару. Об этом он написал в социальной сети X. Рубио выразил возмущение в связи с преследованием Болсонару, назвав происходящее «охотой на ведьм».

«Политические преследования со стороны нарушителя прав человека (судьи верховного суда Бразилии. — Прим. Life.ru) Александра де Мораеса продолжаются, поскольку он и другие члены верховного суда Бразилии несправедливо постановили лишить свободы бывшего президента Жаира Болсонару. Соединённые Штаты отреагируют соответствующим образом на эту охоту на ведьм», — написал он.

Рубио отметил политическую подоплёку дела и выразил сомнение в справедливости судебного процесса.

Экс-главу Бразилии признали виновным в заговоре против Лулы да Силвы

Ранее суд Бразилии приговорил бывшего президента Жаира Болсонару к 27 годам и 3 месяцам тюремного заключения по делу о государственном перевороте. Он был признан виновным в организации заговора с целью предотвращения прихода к власти действующего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Суд назвал это решение «беспрецедентным в истории страны». Президент США Дональд Трамп выразил удивление решением суда по делу Болсонару и отметил, что считает его «хорошим президентом Бразилии».

Антон Голыбин
