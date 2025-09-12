Рубио пригрозил ответными мерами от США после вердикта против Болсонару

Сенатор США Марко Рубио заявил о возможных ответных мерах со стороны Вашингтона в связи с обвинительным вердиктом в отношении бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару. Об этом он написал в социальной сети X. Рубио выразил возмущение в связи с преследованием Болсонару, назвав происходящее «охотой на ведьм».