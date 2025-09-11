Экс-главу Бразилии признали виновным в заговоре против Лулы да Силвы

Федеральный верховный суд Бразилии вынес судьбоносное решение по делу экс-президента Жаира Болсонару. Политика официально признали виновным в организации заговора с целью предотвращения прихода к власти действующего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Член суда Кармен Люсия стала третьим судьёй, поддержавшим обвинительный приговор.

«Прокуратура убедительно доказала, что группа [заговорщиков] под руководством Жаира Мессиаса Болсонару, состоящая из ключевых членов его правительства, вооружённых сил и разведывательных органов, разработала и реализовала <…> план нападения на демократические институты с целью подорвать законную передачу власти по итогам выборов 2022 года», — заявила она.