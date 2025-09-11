Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 сентября, 19:06

Экс-главу Бразилии признали виновным в заговоре против Лулы да Силвы

Экс-лидера Бразилии Болсонару признали виновным в заговоре против Лулы да Силвы

Жаир Болсонару. Обложка © Wikipedia

Жаир Болсонару. Обложка © Wikipedia

Федеральный верховный суд Бразилии вынес судьбоносное решение по делу экс-президента Жаира Болсонару. Политика официально признали виновным в организации заговора с целью предотвращения прихода к власти действующего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Член суда Кармен Люсия стала третьим судьёй, поддержавшим обвинительный приговор.

«Прокуратура убедительно доказала, что группа [заговорщиков] под руководством Жаира Мессиаса Болсонару, состоящая из ключевых членов его правительства, вооружённых сил и разведывательных органов, разработала и реализовала <…> план нападения на демократические институты с целью подорвать законную передачу власти по итогам выборов 2022 года», — заявила она.

Бразилия готовит жёсткий ответ на торговые пошлины Трампа
Бразилия готовит жёсткий ответ на торговые пошлины Трампа

Напомним, в январе 2023 года сторонники Болсонару захватили парламент и устроили погромы в столице страны — Бразилиа. 14 января бразильская Генпрокуратура направила запрос в Федеральный верховный суд о признании экс-президента Бразилии Болсонару одним из фигурантов дела о погромах в Бразилиа.


BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Бразилия
  • Лула да Силва
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar