Экс-главу Бразилии признали виновным в заговоре против Лулы да Силвы

Экс-лидера Бразилии Болсонару признали виновным в заговоре против Лулы да Силвы
Жаир Болсонару. Обложка © Wikipedia
Федеральный верховный суд Бразилии вынес судьбоносное решение по делу экс-президента Жаира Болсонару. Политика официально признали виновным в организации заговора с целью предотвращения прихода к власти действующего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Член суда Кармен Люсия стала третьим судьёй, поддержавшим обвинительный приговор.
«Прокуратура убедительно доказала, что группа [заговорщиков] под руководством Жаира Мессиаса Болсонару, состоящая из ключевых членов его правительства, вооружённых сил и разведывательных органов, разработала и реализовала <…> план нападения на демократические институты с целью подорвать законную передачу власти по итогам выборов 2022 года», — заявила она.
Напомним, в январе 2023 года сторонники Болсонару захватили парламент и устроили погромы в столице страны — Бразилиа. 14 января бразильская Генпрокуратура направила запрос в Федеральный верховный суд о признании экс-президента Бразилии Болсонару одним из фигурантов дела о погромах в Бразилиа.