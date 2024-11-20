Президент Бразилии довёл Запад до истерики одним решением по Украине на G20

Европейские лидеры остались недовольны решением президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы утвердить итоговое коммюнике саммита G20 в Рио-де-Жанейро в ходе пленарного заседания 18 ноября, то есть до завершения переговоров. Из-за этого в документе уделено минимум внимания теме украинского конфликта и отсутствуют жёсткие формулировки о роли России, на которых настаивали представители Запада. Такими данными делится Reuters.

Источники агентства из числа дипломатов подчеркнули, что в момент принятия совместного заявления в зале не было лидеров Франции, Германии и США. При этом организаторы сочли спешку необходимой, чтобы избежать возможного завершения саммита без окончательной декларации, пояснили изданию.

«Коммюнике завершил президент Лула. Это не соответствовало позиции, которую мы могли бы иметь», — возмутился произошедшему Эмманюэль Макрон, которого схожим заявлением поддержал Олаф Шольц.