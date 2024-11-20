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Регион
20 ноября, 00:44

Президент Бразилии довёл Запад до истерики одним решением по Украине на G20

Reuters: Досрочное принятие коммюнике на G20 рассердило лидеров стран ЕС

Европейские лидеры остались недовольны решением президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы утвердить итоговое коммюнике саммита G20 в Рио-де-Жанейро в ходе пленарного заседания 18 ноября, то есть до завершения переговоров. Из-за этого в документе уделено минимум внимания теме украинского конфликта и отсутствуют жёсткие формулировки о роли России, на которых настаивали представители Запада. Такими данными делится Reuters.

Источники агентства из числа дипломатов подчеркнули, что в момент принятия совместного заявления в зале не было лидеров Франции, Германии и США. При этом организаторы сочли спешку необходимой, чтобы избежать возможного завершения саммита без окончательной декларации, пояснили изданию.

«Коммюнике завершил президент Лула. Это не соответствовало позиции, которую мы могли бы иметь», — возмутился произошедшему Эмманюэль Макрон, которого схожим заявлением поддержал Олаф Шольц.

Украина забилась в истерике из-за отношения к России на саммите G20
Украина забилась в истерике из-за отношения к России на саммите G20

Ранее Life.ru сообщал, что коммюнике саммита «Двадцатки» содержит пункт об урегулировании конфликта посредством честного диалога на реалистичных условиях. Россия полностью согласна с этим, заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров.

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Flickr / G20 Brasil

Илья Пушкарев
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