Президент Бразилии довёл Запад до истерики одним решением по Украине на G20
Reuters: Досрочное принятие коммюнике на G20 рассердило лидеров стран ЕС
Европейские лидеры остались недовольны решением президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы утвердить итоговое коммюнике саммита G20 в Рио-де-Жанейро в ходе пленарного заседания 18 ноября, то есть до завершения переговоров. Из-за этого в документе уделено минимум внимания теме украинского конфликта и отсутствуют жёсткие формулировки о роли России, на которых настаивали представители Запада. Такими данными делится Reuters.
Источники агентства из числа дипломатов подчеркнули, что в момент принятия совместного заявления в зале не было лидеров Франции, Германии и США. При этом организаторы сочли спешку необходимой, чтобы избежать возможного завершения саммита без окончательной декларации, пояснили изданию.
«Коммюнике завершил президент Лула. Это не соответствовало позиции, которую мы могли бы иметь», — возмутился произошедшему Эмманюэль Макрон, которого схожим заявлением поддержал Олаф Шольц.
Ранее Life.ru сообщал, что коммюнике саммита «Двадцатки» содержит пункт об урегулировании конфликта посредством честного диалога на реалистичных условиях. Россия полностью согласна с этим, заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров.
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