Россия поддерживает пункт итоговой декларации G20, касающийся урегулирования конфликта на Украине, в котором содержится призыв к честному и разумному диалогу о мире на реалистичных условиях. Об этом 19 ноября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«В декларации есть параграф, с которым мы согласны, поскольку его основное содержание — это призыв к открытому и разумному обсуждению мирного разрешения на реалистичной основе», — отметил Лавров на пресс-конференции по итогам саммита G20.

Он также подчеркнул важность разрешения конфликтов на справедливой основе в соответствии с международным уставом ООН. Лавров указал, что Запад воспринимает это лишь как принцип территориальной целостности. Он добавил, что западные страны стремятся вернуть Украине территории, где веками проживали русские люди, чьи права были нарушены нацистским режимом президента Украины Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая.

Министр подчеркнул, что права русских и русскоязычных граждан Украины, закрепленные в других частях устава ООН и касающиеся их уважения независимо от расы, пола, языка и религии, были ликвидированы на законодательном уровне. Лавров также отметил, что Запад продолжает утверждать, что Зеленский защищает европейские ценности, несмотря на эти факты.