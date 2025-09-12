Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 сентября, 23:08

Трамп выразил недоумение в связи с приговором Болсонару в Бразилии

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Президент США Дональд Трамп выразил удивление в связи с тем, что суд в Бразилии признал экс-президента Жаира Болсонару виновным в организации заговора. Об этом республиканец сообщил, отвечая на вопросы журналистов на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне.

«Я считаю, что он был хорошим президентом Бразилии. Совершенно удивительно, что такое могло произойти», — сказал хозяин Белого дома.

Американский лидер также провёл параллель между делом Болсонару и своими собственными юридическими проблемами, отметив, что «это очень похоже на то, что пытались сделать со мной, но у них ничего не вышло». Трамп неоднократно заявлял, что предъявленные ему обвинения политически мотивированы.

Трамп заявил, что инцидент с БПЛА в Польше мог быть ошибкой
Трамп заявил, что инцидент с БПЛА в Польше мог быть ошибкой

Ранее сообщалось, что суд Бразилии приговорил бывшего президента Жаира Болсонару к 27 годам и 3 месяцам тюремного заключения по делу о государственном перевороте. Болсонару был признан виновным в организации заговора с целью предотвращения прихода к власти действующего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Член суда Кармен Люсия подчеркнула, что прокуратура предоставила убедительные доказательства его вины.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Жаир Болсонару
  • Бразилия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar