Трамп выразил недоумение в связи с приговором Болсонару в Бразилии

Президент США Дональд Трамп выразил удивление в связи с тем, что суд в Бразилии признал экс-президента Жаира Болсонару виновным в организации заговора. Об этом республиканец сообщил, отвечая на вопросы журналистов на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне.

«Я считаю, что он был хорошим президентом Бразилии. Совершенно удивительно, что такое могло произойти», — сказал хозяин Белого дома.

Американский лидер также провёл параллель между делом Болсонару и своими собственными юридическими проблемами, отметив, что «это очень похоже на то, что пытались сделать со мной, но у них ничего не вышло». Трамп неоднократно заявлял, что предъявленные ему обвинения политически мотивированы.