Экс-президента Бразилии Болсонару отстранили от выборов на восемь лет

Бывший глава Бразилии Жаир Болсонару на ближайшие восемь лет утратил возможность баллотироваться на выборные должности в течение восьми лет. Такое решение закреплено разъяснениями Высшего избирательного суда страны.

Согласно закону о безупречной репутации (Lei da Ficha Limpa), граждане, признанные виновными в тяжких правонарушениях, включая злоупотребление властью и коррупцию, автоматически лишаются права участвовать в выборах сроком до восьми лет после приговора.