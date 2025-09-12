Суд в Бразилии приговорил сторонников Болсонару к более чем 20 годам тюрьмы

Федеральный верховный суд Бразилии (STF) после вынесения приговора бывшему президенту Жаиру Болсонару осудил его ближайших соратников, признанных виновными в подготовке госпереворота с целью свержения действующего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы. В частности, экс-министр обороны Уолтер Брага Нету приговорён к 26 годам лишения свободы.

STF определил меры наказания для участников заговора из окружения Болсонару. Бывший министр юстиции и общественной безопасности Андерсон Торрес получил 24 года тюрьмы. Аналогичный срок был назначен и экс-главе ВМС Бразилии Альмиру Гарньеру Сантусу. Аугусту Элену, руководивший Управлением по институциональной безопасности в администрации Болсонару, был приговорён к 21 году лишения свободы.

Также STF вынес приговор Паулу Сержиу Ногейре, занимавшему пост министра обороны с апреля по декабрь 2022 года. Срок его тюремного заключения составит 19 лет. Алешандри Рамажем, бывший глава Бразильского разведывательного агентства при Болсонару и являвшийся до вынесения приговора федеральным депутатом, получил 16 лет и 1 месяц тюрьмы и будет лишён депутатского мандата. Бывший адъютант Болсонару Мауру Сид, сотрудничавший со следствием и предоставивший важную информацию по делу, приговорён к двум годам заключения в открытом режиме, что предполагает нахождение под надзором властей только в ночное время.