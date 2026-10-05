Песков призвал не спешить с оценками и дождаться итогов выборов в Бразилии

Кремль пока не намерен давать оценку президентским выборам в Бразилии, поскольку голосование ещё не завершено. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на брифинге.

«Выборы продолжаются, выборный процесс в Бразилии не закончен. Давайте дождёмся результатов и потом уже будем давать оценки», — сказал представитель Кремля.

Первый тур состоялся 4 октября. Флавиу Болсонару набрал более 47% голосов и опередил действующего бразильского лидера Луиса Инасиу Лулу да Силву почти на два процентных пункта.

Поскольку ни один претендент не получил необходимого большинства, судьба президентского поста решится во втором туре 25 октября. Лула да Силва после голосования заявил, что намерен фактически заново провести избирательную кампанию ради победы.

Ранее Life.ru сообщал, что Флавиу Болсонару и Лула да Силва вышли во второй тур президентских выборов в Бразилии. После подсчёта почти 99% бюллетеней их результаты составляли 47,28% и 44,87% соответственно.