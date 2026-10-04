Председатель правящей партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорад Додик объявил о победе политической силы на выборах. Политик также отдельно поблагодарил президента России Владимира Путина, который, по его словам, поддержал партию перед голосованием.

Во время пресс-конференции Додик заявил, что его политическая сила вместе с союзниками рассчитывает получить около двух третей мандатов в парламенте Республики Сербской нового созыва. Он также поблагодарил избирателей и всех сторонников, которые, по его словам, внесли вклад в результат.

«Я объявляю о победе на всех уровнях. Спасибо всем вам. Мы благодарим всех, кто нас поддерживал», — сказал Додик.

Отдельные слова благодарности политик адресовал российскому лидеру. По его словам, Путин принял представителей Республики Сербской перед выборами, и Додик считает эту встречу важной в контексте поддержки его политической силы.

«Спасибо всем нашим друзьям, внесшим вклад в эту победу. Благодарю также президента Путина, который принял нас перед выборами», — подчеркнул он.

Речь идёт о партии «Союз независимых социал-демократов», которую возглавляет Додик. Политическая сила является одной из ключевых в Республике Сербской — энтитете в составе Боснии и Герцеговины.

Ранее Life.ru писал, что Милорад Додик назвал Владимира Путина одним из самых миролюбивых мировых лидеров. Политик рассказывал, что встречался с российским президентом уже 29 раз, а очередные переговоры состоялись в Кремле. После возвращения из Москвы Додик также заявил, что считает специальную военную операцию вынужденной реакцией России на действия Украины и Запада.