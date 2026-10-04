Партия Додика идёт к победе: Минич лидирует на выборах в Республике Сербской
Правящая партия заявила о победе Минича на выборах в Республике Сербской
Обложка © ТАСС / Евгений Мессман
Правящая в Республике Сербской партия «Союз независимых социал-демократов» заявила о победе своих кандидатов на двух ключевых выборах. Премьер-министр Саво Минич лидирует в борьбе за пост президента Республики Сербской, а Желька Цвиянович — за место сербского члена Президиума Боснии и Герцеговины.
По предварительным данным избирательного штаба СНСД, Минич набрал 45,5 тысячи голосов против 33 тысяч у кандидата оппозиционной Сербской демократической партии Бранко Блануши.
«Это свидетельствует о важной тенденции и значительном преимуществе. В самое ближайшее время председатель СНСД Милорад Додик объявит о победе», — заявил пресс-секретарь партии Радован Ковачевич.
Цвиянович, по данным СНСД, также опережает соперников. На момент заявления Ковачевича она получила 31,4 тысячи голосов. Представитель партии заявляет, что оба кандидата СНСД лидируют в большом числе городов Республики Сербской, в том числе в Баня-Луке, Добое и Требине.
Всего за несколько дней до голосования Минич вместе с Додиком приезжал в Россию. 29 сентября Life.ru писал об их встрече с Владимиром Путиным в Кремле. Российский президент заявил о неизменной поддержке Республики Сербской на международных площадках, включая Совет Безопасности ООН. Во время тех же переговоров Додик предложил проводить ежегодные совместные заседания правительств России и Республики Сербской. После возвращения из Москвы Минич назвал поездку одной из самых продуктивных по числу обсуждавшихся вопросов.
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