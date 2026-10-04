Партия Додика идёт к победе: Минич лидирует на выборах в Республике Сербской

Правящая в Республике Сербской партия «Союз независимых социал-демократов» заявила о победе своих кандидатов на двух ключевых выборах. Премьер-министр Саво Минич лидирует в борьбе за пост президента Республики Сербской, а Желька Цвиянович — за место сербского члена Президиума Боснии и Герцеговины.

По предварительным данным избирательного штаба СНСД, Минич набрал 45,5 тысячи голосов против 33 тысяч у кандидата оппозиционной Сербской демократической партии Бранко Блануши.

«Это свидетельствует о важной тенденции и значительном преимуществе. В самое ближайшее время председатель СНСД Милорад Додик объявит о победе», — заявил пресс-секретарь партии Радован Ковачевич.

Цвиянович, по данным СНСД, также опережает соперников. На момент заявления Ковачевича она получила 31,4 тысячи голосов. Представитель партии заявляет, что оба кандидата СНСД лидируют в большом числе городов Республики Сербской, в том числе в Баня-Луке, Добое и Требине.