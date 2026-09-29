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Регион
Опубликовано 29 сентября, 17:44

Путин заявил о неизменной поддержке Республики Сербской со стороны России

Обложка © «МАКС» / Кремль. Новости

Обложка © «МАКС» / Кремль. Новости

Россия продолжит оказывать Республике Сербской неизменную поддержку на международных площадках, включая Совет Безопасности ООН. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем правительства Республики Сербской Саво Миничем и лидером партии «Союз независимых социал-демократов» Милорадом Додиком.

«Мы вместе стремимся к установлению более справедливого миропорядка. Неизменно оказываем, как я уже сказал, поддержку Республике Сербской на многосторонних площадках, включая Совет Безопасности Организации Объединённых Наций», — сказал Путин.

Встреча прошла в Кремле. Российский лидер подчеркнул, что Москва и Баня-Лука сохраняют близкие подходы к вопросам международного сотрудничества и намерены развивать взаимодействие дальше.

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Накануне Милорад Додик назвал дружбу с Россией стратегическим выбором Республики Сербской. По его словам, отношения Москвы и Баня-Луки не зависят от текущей политической конъюнктуры, а контакты сторон продолжатся на высоком уровне.

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Юрий Лысенко
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