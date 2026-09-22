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Регион
Опубликовано 22 сентября, 19:40

Додик назвал дружбу с Россией стратегическим выбором Республики Сербской

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Дружба с Россией является стратегическим выбором Республики Сербской, а контакты Москвы и Баня-Луки продолжатся на высшем уровне. Об этом заявил председатель правящей партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик после встречи с послом РФ в Боснии и Герцеговине Игорем Калабуховым.

«Дружба с Россией — это не вопрос сиюминутной политики, это стратегический выбор свободной и гордой Республики Сербской», — написал Додик в соцсети.

По его словам, Россия понимает и уважает равноправие народов, проживающих в Боснии и Герцеговине. Политик также выразил уверенность, что диалог Республики Сербской с Москвой в ближайшее время продолжится на высшем уровне.

Во время встречи с Калабуховым Додик также высказался о ситуации на Украине и политических процессах в Европе. Кроме того, глава СНСД попросил российского посла передать руководству РФ поздравления в связи с прошедшими выборами в Государственную думу и результатом «Единой России».

Додик заявил о невозможности Европы обойтись без ресурсов России
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Ранее Life.ru рассказывал, что Додик рассчитывает встретиться с Владимиром Путиным 29 сентября. Политик намерен приехать в Москву и продолжить переговоры, которые стороны вели во время его майского визита в Россию.

Главные решения европейских лидеров, дипломатические споры и отношения России с Западом — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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