Додик назвал дружбу с Россией стратегическим выбором Республики Сербской

Дружба с Россией является стратегическим выбором Республики Сербской, а контакты Москвы и Баня-Луки продолжатся на высшем уровне. Об этом заявил председатель правящей партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик после встречи с послом РФ в Боснии и Герцеговине Игорем Калабуховым.

«Дружба с Россией — это не вопрос сиюминутной политики, это стратегический выбор свободной и гордой Республики Сербской», — написал Додик в соцсети.

По его словам, Россия понимает и уважает равноправие народов, проживающих в Боснии и Герцеговине. Политик также выразил уверенность, что диалог Республики Сербской с Москвой в ближайшее время продолжится на высшем уровне.

Во время встречи с Калабуховым Додик также высказался о ситуации на Украине и политических процессах в Европе. Кроме того, глава СНСД попросил российского посла передать руководству РФ поздравления в связи с прошедшими выборами в Государственную думу и результатом «Единой России».

Ранее Life.ru рассказывал, что Додик рассчитывает встретиться с Владимиром Путиным 29 сентября. Политик намерен приехать в Москву и продолжить переговоры, которые стороны вели во время его майского визита в Россию.