Милорад Додик надеется встретиться с Путиным 29 сентября

Лидер правящего в Республике Сербской Боснии и Герцеговины «Союза независимых социал-демократов» Милорад Додик заявил, что надеется встретиться с президентом России Владимиром Путиным 29 сентября.

«Об этой встрече буду говорить и 29 сентября, когда встречусь с президентом России Владимиром Путиным», — написал Додик в соцсети X.

Ранее политик сообщал, что намерен приехать в Россию в конце сентября во главе делегации Республики Сербской. По его словам, поездка должна продолжить диалог Москвы и Баня-Луки.

Заявление Додик сделал после церемонии награждения российского бойца смешанных единоборств Фёдора Емельяненко. Президент Республики Сербской Синиша Каран вручил спортсмену Орден чести с золотыми лучами. Как пояснил Додик, Емельяненко удостоили награды за спортивные достижения и «в знак любви к братскому русскому народу».

Ранее президент Сербии Александр Вучич и лидер партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик заявили о помощи Запада Хорватии во время операции «Буря» в 1995 году. Они выступили на памятных мероприятиях в Мрконич-Граде.