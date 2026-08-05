Вучич и Додик заявили о помощи Запада хорватам в преступлениях против сербов

Президент Сербии Александр Вучич и лидер партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик заявили о помощи Запада Хорватии во время операции «Буря» в 1995 году. Они выступили на памятных мероприятиях в Мрконич-Граде.

В церемонии также участвовали члены правительств и представители парламентов Сербии и Республики Сербской. Патриарх Сербский Порфирий провёл православную заупокойную службу.

Вучич заявил, что Запад помогал хорватской стороне в логистической, политической и экономической сферах. Он также напомнил о 12-летнем Синише Добриче, которого хорватские силы убили в колонне беженцев.

Додик отметил, что Сербии пытаются навязать европейскую трактовку тех событий. Он назвал действия хорватских сил геноцидом и этнической чисткой сербского народа. По его словам, западная пропаганда возложила ответственность на самих сербов.

«Бурю» организовали американские спецы, сейчас знаем, что напрямую, с самого верха тогдашнего США, было дано согласие на проведение «Бури», но с одним условием — быстро, чтобы не возмутились другие на международной арене», — отметил Додик.

Хорватская армия и полиция провели операцию «Буря» с 4 по 7 августа 1995 года против самопровозглашённой Республики Сербская Краина. Официальный Белград называет эти события крупнейшей этнической чисткой со времён Второй мировой войны. В Сербии ежегодно проводят памятные мероприятия.

Ранее бывший вице-премьер Сербии и председатель «Движения социалистов» Александр Вулин исключил участие сербов в возможной войне против России. Он заявил, что власти страны не пойдут на такой шаг ни при каких обстоятельствах. По словам политика, европейские лидеры выступают за сопротивление Москве, однако сербское общество не разделяет этот подход. Вулин также выступил против введения виз для россиян и назвал такую меру подлостью.