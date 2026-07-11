Европа по-прежнему не может обходиться без российских энергоресурсов, а энергетический кризис стал причиной других проблем на континенте. Об этом сообщил РИА «Новости» председатель правящей в РС БиГ партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик.

«Европа не может без российских ресурсов. А их элиты клюнули на политику экс-президента США Джозефа Байдена, которая предполагала исключение России, но мы видим сейчас, что энергетический кризис порождает все остальные кризисы», — заявил он.

Ранее Додик заявил, что Республика Сербская, входящая в состав Боснии и Герцеговины, поддерживает Россию и надеется на её победу в специальной военной операции. Додик отметил, что в момент, когда европейские страны выстраивали свои позиции вокруг неприязни к России, сербы сохранили верность. По его словам, именно они остались для РФ единственным искренним и значимым другом в этой части света.