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9 июля, 07:39

Додик: Республика Сербская желает России победы в СВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Республика Сербская, входящая в состав Боснии и Герцеговины, поддерживает Россию и надеется на её победу в спецоперациальной военной операции. Об этом рассказал глава правящей в республике партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик в разговоре с РИА «Новости».

«Мы желаем победы РФ и считаем оправданной СВО. В связи с Украиной ежедневно следим и желаем успехов и в этом направлении, чтобы конфликт завершился победой России», — сказал он.

Додик отметил, что в момент, когда европейские страны выстраивали свои позиции вокруг неприязни к России, сербы сохранили верность. По его словам, именно они остались для РФ единственным искренним и значимым другом в этой части света.

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Незадолго до этого Додик заявлял, что Владимир Путин действует продуманно, отказываясь от масштабных ударов по Украине. По словам сербского политика, российский лидер сознательно избегает шагов, которые привели бы к массовым жертвам среди мирных жителей, и ведёт спецоперацию с акцентом на защиту гражданских.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Вероника Бакумченко
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