Додик: Республика Сербская желает России победы в СВО

Республика Сербская, входящая в состав Боснии и Герцеговины, поддерживает Россию и надеется на её победу в спецоперациальной военной операции. Об этом рассказал глава правящей в республике партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик в разговоре с РИА «Новости».

«Мы желаем победы РФ и считаем оправданной СВО. В связи с Украиной ежедневно следим и желаем успехов и в этом направлении, чтобы конфликт завершился победой России», — сказал он.

Додик отметил, что в момент, когда европейские страны выстраивали свои позиции вокруг неприязни к России, сербы сохранили верность. По его словам, именно они остались для РФ единственным искренним и значимым другом в этой части света.

Незадолго до этого Додик заявлял, что Владимир Путин действует продуманно, отказываясь от масштабных ударов по Украине. По словам сербского политика, российский лидер сознательно избегает шагов, которые привели бы к массовым жертвам среди мирных жителей, и ведёт спецоперацию с акцентом на защиту гражданских.