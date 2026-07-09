Сербия сохранила безвизовый режим для россиян и ждёт новых туристов

Сербия не планирует закрывать границы для российских туристов и продолжит принимать граждан РФ без виз. В Белграде подчеркнули, что рассчитывают на дальнейший рост турпотока из России и считают россиян одними из самых желанных гостей. Об этом заявил министр правительства Сербии Ненад Попович на полях выставки «Иннопром».

По его словам, позиция страны остаётся неизменной – никаких визовых ограничений для российских граждан вводить не будут.

«Могу уверенно сказать, повторить слова нашего президента: Сербия не введёт визы для граждан Российской Федерации, они самые добрые гости нашей страны», – заявил Попович в интервью ТАСС.

Он отметил, что россияне уже вышли на первое место среди иностранных туристов в Сербии по числу посещений за первое полугодие 2026 года. Министр также напомнил, что между странами сохраняется удобное авиасообщение – прямые рейсы связывают Белград с Москвой, Санкт-Петербургом, Казанью, Нижним Новгородом и Сочи.

По словам Поповича, Сербия рассчитывает привлечь ещё больше путешественников из России. Он подчеркнул, что гостей ждут не только в столице, но и в других городах страны, а также в популярных туристических местах.

«Белград, Нови Сад, Ниш, наши монастыри известны на весь православный мир, у нас очень живописные озёра, реки, горы. И главное – встречают вас с любовью. Чувствуйте себя в Сербии как дома», – добавил министр.

Ранее Life.ru писал, что Сербия отказалась вводить санкции против России. Белград заявил, что не собирается менять свою позицию, несмотря на внешнее давление. Министр правительства Сербии Ненад Попович подчеркнул, что республика продолжит придерживаться самостоятельного курса.