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Регион
8 июля, 21:47

Вучич заявил о невозможности скорого вступления Сербии и Украины в ЕС

Александр Вучич. Обложка © Life.ru

Александр Вучич. Обложка © Life.ru

Президент Сербии Александр Вучич исключил быстрое расширение Европейского союза в ближайшие годы. Лидер балканской страны озвучил эту позицию на конференции государств-кандидатов в ЕС. Политик упомянул среди прочих Украину и саму Сербию.

«Мы не скоро станем членом ЕС, как не станет и Украина. Как не станут и некоторые другие страны. Украина слишком большая, чтобы Евросоюз мог её принять. Мы для региона слишком большие, чтобы нас могли принять»,передаёт слова Вучича сербское радио и телевидение.

Глава Сербии считает европейскую интеграцию лучшим вариантом для стран Западных Балкан. Такое же будущее он видит для Украины, Молдавии и Грузии. При этом Вучич признал влияние других факторов на позицию Брюсселя. Среди них он назвал проблему Косово, а также отношения Белграда с Россией и Китаем.

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Ранее Венгрия поддержала старт нового этапа переговоров между Евросоюзом и Украиной о вступлении в объединение. При этом Будапешт по-прежнему выступает против ускоренного приёма Киева в сообщество. Страны Евросоюза единогласно договорились открыть 14 июля второй из шести переговорных кластеров. Эти обсуждения касаются будущего членства Украины.

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Лия Мурадьян
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