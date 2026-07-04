Венгрия неожиданно одобрила новый этап переговоров о вступлении Украины в ЕС

Венгрия поддержала начало нового этапа переговоров между Евросоюзом и Украиной о вступлении в объединение. При этом Будапешт по-прежнему не согласен с идеей ускоренного принятия Киева в сообщество. О решении нового венгерского правительства во главе с Петером Мадьяром сообщил бывший министр по делам ЕС Янош Бока в своих соцсетях.

По его словам, страны Евросоюза единогласно договорились открыть 14 июля второй из шести переговорных кластеров, касающихся будущего членства Украины. Бока отметил, что благодаря этому Киев практически сравнялся с Сербией по ходу переговорного процесса. Кроме того, Украина уже опережает Боснию и Герцеговину, Северную Македонию и Косово.

При этом экс-министр подчеркнул, что происходящее не следует воспринимать как попытку ускорить вступление страны в ЕС. По его словам, переговоры продвигаются только в рамках действующих процедур и зависят от достигнутых результатов.

«Хорошо ещё, что мы не поддерживаем ускоренное вступление Украины в ЕС», — заключил он.

Ранее Украина получила первый оборонный транш от Евросоюза в рамках программы Ukraine Support Loan. В специальный фонд государственного бюджета поступило €3,8 млрд. Выделенные средства направят на производство беспилотников, развитие оборонно-промышленного комплекса, а также обеспечение армии необходимыми поставками для нужд фронта.