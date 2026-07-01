Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров заявил, что даже доказанная причастность Киева к покушению на олигарха Вадима Ермолаева не повлияет на поддержку Украины со стороны Евросоюза. Его слова приводит телеканал «Звезда».

По его словам, Брюссель давно выдал киевскому режиму «индульгенцию» на любые действия, включая теракты, и будет замалчивать факты или списывать их на бандитские разборки. Эксперт отметил, что яд русофобии слишком глубоко поразил западные элиты, поэтому пересмотра помощи или осуждения ждать не стоит.

Точно так же, по мнению собеседника, Европа закрывает глаза на проявления нацизма, называя их действиями отдельных групп. В общественном сознании перемен также не произойдёт — мощная пропаганда сведёт всё к выдумкам о причастности российских спецслужб, резюмировал аналитик.