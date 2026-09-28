«Россию не остановить»: Додик заявил о победе Москвы в конфликте с Украиной
Додик: РФ невозможно остановить на поле боя, СВО завершится победой Москвы
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Россию нельзя остановить военным путём, а специальная военная операция завершится победой Москвы. Об этом в разговоре с журналистами заявил экс-президент Республики Сербской, а ныне председатель правящей партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик.
«Мы знаем, что коллективный Запад сегодня воюет с Россией посредством Украины, но видно, что Россию невозможно остановить и что это определённо завершится победой», — сказал Додик.
Он добавил, что украинское руководство сделало ошибочный выбор, отказавшись от прежнего формата отношений с Москвой ради сближения с Европой. Додик также заявил, что такой курс обернулся жертвами для самого украинского народа. Отдельно политик затронул вопрос русскоязычного населения Украины, в котором Россия исходила из необходимости защищать его права.
Ранее Милорад Додик назвал дружбу с Россией стратегическим выбором Республики Сербской. После встречи с российским послом в Боснии и Герцеговине Игорем Калабуховым он подчеркнул, что отношения с Москвой для Баня-Луки не являются вопросом текущей политической конъюнктуры. По словам Додика, Республика Сербская намерена и дальше поддерживать контакты с российским руководством и развивать сотрудничество по направлениям, представляющим взаимный интерес.
Главные решения мировых лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.