Россию нельзя остановить военным путём, а специальная военная операция завершится победой Москвы. Об этом в разговоре с журналистами заявил экс-президент Республики Сербской, а ныне председатель правящей партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик.

«Мы знаем, что коллективный Запад сегодня воюет с Россией посредством Украины, но видно, что Россию невозможно остановить и что это определённо завершится победой», — сказал Додик.

Он добавил, что украинское руководство сделало ошибочный выбор, отказавшись от прежнего формата отношений с Москвой ради сближения с Европой. Додик также заявил, что такой курс обернулся жертвами для самого украинского народа. Отдельно политик затронул вопрос русскоязычного населения Украины, в котором Россия исходила из необходимости защищать его права.

Ранее Милорад Додик назвал дружбу с Россией стратегическим выбором Республики Сербской. После встречи с российским послом в Боснии и Герцеговине Игорем Калабуховым он подчеркнул, что отношения с Москвой для Баня-Луки не являются вопросом текущей политической конъюнктуры. По словам Додика, Республика Сербская намерена и дальше поддерживать контакты с российским руководством и развивать сотрудничество по направлениям, представляющим взаимный интерес.