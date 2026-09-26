Развод по-балкански: Додик попросил Трампа помочь с независимостью

Милорад Додик рассчитывает на помощь президента США Дональда Трампа в обретении Республикой Сербской независимости от Боснии и Герцеговины. Об этом бывший президент республики и лидер правящей партии «Союз независимых социал-демократов» рассказал в интервью американскому журналисту Уэйну Эллину Руту.

По словам политика, боснийские сербы не хотят оставаться в составе нынешнего государства. Он объяснил свою позицию историческими противоречиями и заявил, что не желает жить под властью мусульман-боснийцев.

Додик напомнил о многовековом османском господстве на Балканах и тяжёлых испытаниях, через которые, по его словам, прошёл сербский народ. Именно историческим опытом он обосновал стремление к самостоятельности.

Особые надежды политик возлагает на нынешнюю американскую администрацию. Трампа он назвал символом свободы и человеком, при котором у Республики Сербской появляется возможность добиться своих целей.

Бывший глава республики также раскритиковал Дейтонские соглашения, определившие послевоенное устройство Боснии и Герцеговины. Он обвинил американских политиков времён администрации Билла Клинтона в навязывании многонациональной модели, вместо того чтобы позволить народам бывшей Югославии окончательно разделиться.

Додик больше не занимает пост президента Республики Сербской, однако продолжает возглавлять правящую партию. Его соратники сохраняют ключевые позиции в руководстве региона.

Ранее Додик уже предупреждал о возможности провозглашения независимости Республики Сербской. В сентябре 2025 года он заявил, что дальнейшее внешнее давление может подтолкнуть Баня-Луку к такому решению. При этом 22 сентября 2026 года политик назвал дружбу с Россией стратегическим выбором республики и подтвердил намерение продолжать контакты с Москвой на высшем уровне.