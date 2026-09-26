Путин и Вучич обсудили Украину и предстоящие выборы в Сербии

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Сербии Александром Вучичем. Беседа состоялась по инициативе сербской стороны, сообщила пресс-служба Кремля.

Вучич поздравил российского лидера с проведением выборов в Госдуму. Президенты также обсудили развитие стратегического партнёрства России и Сербии, в том числе сотрудничество в энергетике, нефтегазовой отрасли, транспорте и здравоохранении.

Сербский лидер поблагодарил Россию за поддержку республики и отдельно — за помощь в тушении лесных пожаров. Вучич также рассказал Путину о подготовке к внеочередным парламентским выборам в Сербии. Стороны подчеркнули недопустимость внешнего вмешательства в электоральные процессы.

Отдельной темой разговора стал украинский конфликт. Лидеры обменялись мнениями о международной повестке, а Вучич рассказал о своих впечатлениях от участия в неделе высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН.

Путин и Вучич обсудили и ситуацию на Балканах. Они высказались за сохранение Дейтонской архитектуры в Боснии и Герцеговине и обеспечение прав и интересов Республики Сербской.

Накануне в Кремле допускали, что Путин и Вучич могут лично обсудить вопрос о новом долгосрочном контракте на поставки российского газа. Действовавшее соглашение было заключено в 2022 году на три года, после истечения его срока поставки несколько раз продлевались на короткие периоды. Белград рассчитывает договориться с Москвой о новом контракте как минимум на три года.

Ранее Вучич заявлял, что рассчитывает поговорить с Путиным после поездки в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. Сербский президент отмечал, что его контакты как с российской, так и с украинской стороной регулярно становятся поводом для критики.