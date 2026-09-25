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Опубликовано 25 сентября, 12:49

Газ снова на повестке: Путин и Вучич могут лично обсудить новый контракт

Песков допустил контакты Путина и Вучича по газовому контракту

Обложка © ТАСС / Александр Казаков

Обложка © ТАСС / Александр Казаков

Президент России Владимир Путин может лично обсудить продление соглашения о поставках российского газа в Сербию с уходящим в отставку лидером страны Александром Вучичем. Такую возможность допустил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

Представителя Кремля спросили о перспективах нового контракта и возможных контактах двух лидеров.

«Мы не исключаем такого контакта», — ответил он.

Конкретных сроков предполагаемого разговора Песков не назвал. Не уточнил он и то, на каком этапе находятся договорённости между Москвой и Белградом.

Накануне Вучич обсудил энергетическое сотрудничество с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Сербский лидер выразил надежду, что новое газовое соглашение удастся подписать до конца сентября.

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Сербия практически полностью зависит от поставок российского газа и на протяжении последних лет получает его по льготной формуле в рамках долгосрочных договорённостей с «Газпромом». Действовавший контракт был заключён в 2022 году на три года, а после истечения его срока Москва и Белград несколько раз продлевали поставки на короткие периоды, пока стороны согласовывают новое долгосрочное соглашение. Вучич ранее заявлял, что Сербия рассчитывает заключить контракт как минимум на три года и сохранить выгодную цену на российский газ. Вопрос поставок остаётся для Белграда особенно важным на фоне американских санкций против компании NIS («Нефтяная индустрия Сербии»)

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Дарья Денисова
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