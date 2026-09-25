Газ снова на повестке: Путин и Вучич могут лично обсудить новый контракт

Сербия практически полностью зависит от поставок российского газа и на протяжении последних лет получает его по льготной формуле в рамках долгосрочных договорённостей с «Газпромом». Действовавший контракт был заключён в 2022 году на три года, а после истечения его срока Москва и Белград несколько раз продлевали поставки на короткие периоды, пока стороны согласовывают новое долгосрочное соглашение. Вучич ранее заявлял, что Сербия рассчитывает заключить контракт как минимум на три года и сохранить выгодную цену на российский газ. Вопрос поставок остаётся для Белграда особенно важным на фоне американских санкций против компании NIS («Нефтяная индустрия Сербии»)