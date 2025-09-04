На карте Европы может появиться новое независимое государство
Додик: Республика Сербская может заявить о своём суверенитете из-за давления
Обложка © Freepik
Президент Республики Сербской Милорад Додик предупредил, что его регион может провозгласить независимость в случае усиления внешнего давления. Об этом он заявил по итогам встречи с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто в своей соцсети Х.
«Мы хотим диалога. Уберите (высокого представителя — прим. Life.ru) Кристиана Шмидта, закройте его аппарат, избавьтесь от его незаконного наследия. Вы, Брюссель, ведите себя по-европейски. Мы можем поговорить. Любое новое навязывание (чего-либо — прим. Life.ru) приведет нас к решению о независимости Республики Сербской, и мы твердо намерены это сделать», — написал он.
По его словам, Республика Сербская готова к переговорам при условии уважения её прав и прекращения вмешательства международных структур. Додик подчеркнул, что диалог возможен, если Брюссель будет вести себя «по-европейски», однако новые попытки навязать решения могут спровоцировать объявление независимости.
Республика Сербская (РС) является одним из двух образований (энтитетов) в составе суверенного государства Босния и Герцеговина (БиГ), образованного после Дейтонских соглашений 1995 года, завершивших гражданскую войну 1992-1995 годов. Столица — город Баня-Лука. РС имеет собственные органы власти, включая президента, парламент (Народную скупщину) и правительство, и обладает значительными полномочиями в области экономики, безопасности и правосудия. Сербский язык и кириллица являются официальными. Экономика базируется на энергетике, сельском хозяйстве и металлургии. Ключевой политической темой на протяжении всего периода существования РС остаётся деятельность националистических партий, выступающих за большую автономию или даже независимость от общебоснийских институтов, что является постоянным источником политической напряжённости в стране.
Ранее парламент Республики Сербской в Боснии и Герцеговине избрал новое правительство во главе с Савой Миничем. До этого он занимал пост министра сельского хозяйства. За кандидатуру Минича проголосовали 50 депутатов Народной скупщины. В новом кабинете три министра назначены впервые, 12 сохранили свои прежние посты, среди которых глава Министерства энергетики и горного дела Петар Джокич, известный в России.
Напомним, что в феврале этого года суд Боснии и Герцеговины приговорил Милорада Додика к году тюремного заключения и на шесть лет запретил заниматься политической деятельностью. В марте власти БиГ выписали ордер на арест главы Республики Сербской. В результате ЦИК аннулировал его президентский мандат. Додик заявил, что его противостояние с «высоким представителем» в Боснии и Герцеговине Кристианом Шмидтом похоже на борьбу его предков-партизан с нацистами во время Второй мировой войны. В августе суд заменил тюремный срок Додика на штраф.