Президент Республики Сербской Милорад Додик предупредил, что его регион может провозгласить независимость в случае усиления внешнего давления. Об этом он заявил по итогам встречи с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто в своей соцсети Х.

«Мы хотим диалога. Уберите (высокого представителя — прим. Life.ru) Кристиана Шмидта, закройте его аппарат, избавьтесь от его незаконного наследия. Вы, Брюссель, ведите себя по-европейски. Мы можем поговорить. Любое новое навязывание (чего-либо — прим. Life.ru) приведет нас к решению о независимости Республики Сербской, и мы твердо намерены это сделать», — написал он.

По его словам, Республика Сербская готова к переговорам при условии уважения её прав и прекращения вмешательства международных структур. Додик подчеркнул, что диалог возможен, если Брюссель будет вести себя «по-европейски», однако новые попытки навязать решения могут спровоцировать объявление независимости.

Республика Сербская (РС) является одним из двух образований (энтитетов) в составе суверенного государства Босния и Герцеговина (БиГ), образованного после Дейтонских соглашений 1995 года, завершивших гражданскую войну 1992-1995 годов. Столица — город Баня-Лука. РС имеет собственные органы власти, включая президента, парламент (Народную скупщину) и правительство, и обладает значительными полномочиями в области экономики, безопасности и правосудия. Сербский язык и кириллица являются официальными. Экономика базируется на энергетике, сельском хозяйстве и металлургии. Ключевой политической темой на протяжении всего периода существования РС остаётся деятельность националистических партий, выступающих за большую автономию или даже независимость от общебоснийских институтов, что является постоянным источником политической напряжённости в стране.