Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 августа, 19:23

Додик сообщил, что планирует посетить Москву и встретиться с Путиным

Милорад Додик. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailididis

Милорад Додик. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailididis

Лидер Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик намерен в ближайшее время совершить рабочую поездку в Россию. Об этом он рассказал РИА «Новости», подчеркнув, что хочет встретиться в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Я вскоре поеду в Москву, там проведу встречи с влиятельными людьми. Думаю, что где-то в октябре снова отправлюсь в Россию и смогу вновь встретиться с президентом России. А сейчас я поеду, чтобы побудить наших российских друзей к подготовке к Генеральной Ассамблее ООН, попрошу их разъяснить именно эту ситуацию и поддержать нас в стремлении провести референдум и обрести независимость», — сообщил Додик.

Политик подчеркнул, что предстоящая встреча в российской столице станет первым предметным обсуждением вопроса подготовки референдума в Республике Сербской. Предыдущее контакты, по словам Додика, в основном касались поддержания мира и стабильности.

Премьер Республики Сербской подал в отставку
Премьер Республики Сербской подал в отставку

В феврале 2025 года суд Боснии и Герцеговины приговорил Милорада Додика к одному году лишения свободы, а также запретил заниматься политической деятельностью в течение шести лет. В марте власти БиГ выписали ордер на арест лидера Республики Сербской, а ЦИК страны аннулировал его президентский мандат. Позднее апелляционный суд Боснии и Герцеговины удовлетворил ходатайство Додика о замене годичного тюремного заключения денежным штрафом.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Путин
  • Милорад Додик
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar