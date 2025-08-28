Додик сообщил, что планирует посетить Москву и встретиться с Путиным
Милорад Додик. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailididis
Лидер Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик намерен в ближайшее время совершить рабочую поездку в Россию. Об этом он рассказал РИА «Новости», подчеркнув, что хочет встретиться в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Я вскоре поеду в Москву, там проведу встречи с влиятельными людьми. Думаю, что где-то в октябре снова отправлюсь в Россию и смогу вновь встретиться с президентом России. А сейчас я поеду, чтобы побудить наших российских друзей к подготовке к Генеральной Ассамблее ООН, попрошу их разъяснить именно эту ситуацию и поддержать нас в стремлении провести референдум и обрести независимость», — сообщил Додик.
Политик подчеркнул, что предстоящая встреча в российской столице станет первым предметным обсуждением вопроса подготовки референдума в Республике Сербской. Предыдущее контакты, по словам Додика, в основном касались поддержания мира и стабильности.
В феврале 2025 года суд Боснии и Герцеговины приговорил Милорада Додика к одному году лишения свободы, а также запретил заниматься политической деятельностью в течение шести лет. В марте власти БиГ выписали ордер на арест лидера Республики Сербской, а ЦИК страны аннулировал его президентский мандат. Позднее апелляционный суд Боснии и Герцеговины удовлетворил ходатайство Додика о замене годичного тюремного заключения денежным штрафом.