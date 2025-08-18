Премьер Республики Сербской подал в отставку

Глава правительства Республики Сербской Радован Вишкович ушёл в отставку, объявив о формировании нового кабинета министров. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции.

«Я оставляю своему преемнику стабильную Республику Сербскую и желаю успехов новому правительству», — заявил Вишкович.

Согласно его утверждению, уход был предварительно обсуждён и одобрен президентом энтитета Милорадом Додиком.