Регион
18 августа, 12:44

Премьер Республики Сербской подал в отставку

Премьер-министр Республики Сербской Вишкович ушёл в отставку

Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Глава правительства Республики Сербской Радован Вишкович ушёл в отставку, объявив о формировании нового кабинета министров. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции.

«Я оставляю своему преемнику стабильную Республику Сербскую и желаю успехов новому правительству», — заявил Вишкович.

Согласно его утверждению, уход был предварительно обсуждён и одобрен президентом энтитета Милорадом Додиком.

Вишковича избрали премьером в 2018 году. Он будет исполняющим обязанности до того, как Скупщина утвердит новый состав кабинета министров.

Суд Боснии и Герцеговины заменил тюремный срок Додика на штраф
Суд Боснии и Герцеговины заменил тюремный срок Додика на штраф

Напомним, что в феврале этого года суд Боснии и Герцеговины приговорил Милорада Додика к году тюремного заключения и на шесть лет запретил заниматься политической деятельностью. В марте власти БиГ выписали ордер на арест главы Республики Сербской. В результате ЦИК аннулировал его президентский мандат. Додик заявил, что его противостояние с «высоким представителем» в Боснии и Герцеговине Кристианом Шмидтом похоже на борьбу его предков-партизан с нацистами во время Второй мировой войны.

