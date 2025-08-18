Премьер Республики Сербской подал в отставку
Премьер-министр Республики Сербской Вишкович ушёл в отставку
Обложка © ТАСС / Софья Сандурская
Глава правительства Республики Сербской Радован Вишкович ушёл в отставку, объявив о формировании нового кабинета министров. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции.
«Я оставляю своему преемнику стабильную Республику Сербскую и желаю успехов новому правительству», — заявил Вишкович.
Согласно его утверждению, уход был предварительно обсуждён и одобрен президентом энтитета Милорадом Додиком.
Вишковича избрали премьером в 2018 году. Он будет исполняющим обязанности до того, как Скупщина утвердит новый состав кабинета министров.
Напомним, что в феврале этого года суд Боснии и Герцеговины приговорил Милорада Додика к году тюремного заключения и на шесть лет запретил заниматься политической деятельностью. В марте власти БиГ выписали ордер на арест главы Республики Сербской. В результате ЦИК аннулировал его президентский мандат. Додик заявил, что его противостояние с «высоким представителем» в Боснии и Герцеговине Кристианом Шмидтом похоже на борьбу его предков-партизан с нацистами во время Второй мировой войны.