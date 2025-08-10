«Дед боролся с фашистами, теперь я»: Додик охарактеризовал своё противостояние со Шмидтом

Лидер боснийских сербов Милорад Додик заявил, что его противостояние с «высоким представителем» в Боснии и Герцеговине Кристианом Шмидтом похоже на борьбу его предков-партизан с нацистами во время Второй мировой войны. Об этом он высказался в эфире Радио и телевидения Республики Сербской.

«Дед Милош был в отряде, когда в июне 1941 года партизаны первый раз освободили город Приедор, был членом движения, боролся с этими фашистами, немцами, также как я борюсь с этим фашистом, которого зовут Шмидт», — сказал он.

По словам президента Республики Сербской, его семья понесла большие потери во время войны: бабушку отправили в концлагерь за то, что её муж был партизаном, при этом ей сломали позвоночник; дядю отца убили нацисты. Додик подчеркнул, что в окрестностях Козары нет сёл, где в ту войну не погибли бы сотни и тысячи сербов. Он назвал неприличными заявления Шмидта о недопустимости подобных сравнений и обвинил Германию в историческом соучастии с усташами.