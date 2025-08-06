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Регион
6 августа, 19:46

Додик нецензурно ответил на лишение его мандата президента Республики Сербской

Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины в среду приняла решение о лишении Милорада Додика поста президента Республики Сербской. Политик отреагировал на это весьма жёстко.

«Еще одно сраньё из Сараево. Последнее», — написал он в соцсети X.

Политик отметил, что сдаваться и капитулировать не собирается. Додик подчеркнул, что всеми правовыми средствами будет оспаривать политически мотивированное решение ЦИК.

Ранее Апелляционная палата суда Боснии и Герцеговины поддержала приговор Конституционного суда страны, согласно которому Додик приговаривается к году тюремного заключения с последующим запретом занимать государственные должности в течение шести лет. Основанием для такого решения стало неисполнение Додиком указаний верховного представителя международного сообщества в БиГ Кристиана Шмидта. Власти Республики Сербской считают его назначение незаконным.

Додик неоднократно заявлял, что Шмидт не обладает легитимностью, так как его назначение нарушило условия Дейтонских соглашений, завершивших гражданскую войну в Боснии и Герцеговине в 1992–1995 годах.

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Босния и Герцеговина является федеративным государством, состоящим из Федерации Боснии и Герцеговины (Мусульмано-Хорватской федерации) и Республики Сербской. Страной управляет президиум, в который входят представители трёх основных этноконфессиональных групп – боснийцев-мусульман, хорватов-католиков и сербов-православных. На федеральном уровне регулируются вопросы внешней политики и обороны.

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Никита Никонов
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