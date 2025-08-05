«Устранение с политической сцены»: В МИД РФ возмутились решением боснийского суда по Додику
Захарова: Россия разочарована неправомерным решением суда по приговору Додику
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Российская сторона не согласна с решением суда Боснии и Герцеговины, оставившим в силе приговор президенту Республики Сербской Милораду Додику. Данное заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Соответствующий комментарий опубликован на официальном сайте внешнеполитического ведомства.
«Мы уже неоднократно отмечали, что уголовное преследование законно избранного главы сербского энтитета БиГ <...> нацелено исключительно на устранение с политической сцены неугодного лидера, последовательно противостоящего западному неоколониализму», — заявила Захарова.
Она раскритиковала решение апелляционной комиссии, назвав его несправедливым и политически ангажированным, а сам приговор Додику — абсурдным. По словам представителя МИД, действия высокого представителя ООН в БиГ Кристиана Шмидта нарушают базовые демократические принципы и подрывают стабильность в Боснии и Герцеговины.
Захарова подчеркнула, что Россия продолжит поддерживать законные власти Республики Сербской в их стремлении защитить конституционные права. Также было отмечено намерение использовать все доступные политические инструменты для предотвращения эскалации напряжённости, которая, по мнению Москвы, провоцируется западными странами.
В заключение представитель МИД РФ призвала к восстановлению конструктивного диалога между всеми этническими группами Боснии и Герцеговины. Особое внимание было уделено необходимости мирного урегулирования существующих разногласий при полном соблюдении прав всех народов, проживающих в стране.
Напомним, что в феврале этого года суд Боснии и Герцоговины приговорил Милорада Додика к году тюремного заключения и на шесть лет запретил заниматься политической деятельностью. В марте власти БиГ выписали ордер на арест главы Республики Сербской. Позже Милорад Додик, сообщил о систематических угрозах, поступающих в его адрес из-за тесных контактов с Россией.