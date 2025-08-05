Российская сторона не согласна с решением суда Боснии и Герцеговины, оставившим в силе приговор президенту Республики Сербской Милораду Додику. Данное заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Соответствующий комментарий опубликован на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

«Мы уже неоднократно отмечали, что уголовное преследование законно избранного главы сербского энтитета БиГ <...> нацелено исключительно на устранение с политической сцены неугодного лидера, последовательно противостоящего западному неоколониализму», — заявила Захарова.

Она раскритиковала решение апелляционной комиссии, назвав его несправедливым и политически ангажированным, а сам приговор Додику — абсурдным. По словам представителя МИД, действия высокого представителя ООН в БиГ Кристиана Шмидта нарушают базовые демократические принципы и подрывают стабильность в Боснии и Герцеговины.

Захарова подчеркнула, что Россия продолжит поддерживать законные власти Республики Сербской в их стремлении защитить конституционные права. Также было отмечено намерение использовать все доступные политические инструменты для предотвращения эскалации напряжённости, которая, по мнению Москвы, провоцируется западными странами.