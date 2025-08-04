ЦИК Боснии и Герцеговины запустил процедуру отстранения президента РС Додика
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Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины запускает процедуру прекращения полномочий президента Республики Сербской (энтитет БиГ) Милорада Додика. Вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании, которое, по предварительным данным, состоится уже в среду. Об этом говорится в заявлении ведомства.
«Сообщаем общественности, что Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины продолжает свою обычную деятельность, одним из направлений которой является инициирование процедуры подтверждения прекращения полномочий выборных должностных лиц в соответствии с законом о выборах», — говорится в сообщении.
Ведомство уточнило, что дело Додика будет рассматриваться в рамках действующего законодательства и на основе предыдущей судебной практики.
Милорад Додик занимает пост президента РС с 2022 года. Также он возглавлял республику с 2010 по 2018 год. Республика Сербская — образование в составе Боснии и Герцеговины. Создана в 1992 году как самопровозглашённое государство, стала составной частью БиГ по результатам Дейтонских соглашений 1995 года.
Ранее суд Боснии и Герцеговины приговорил Милорада Додика к одному году тюремного заключения и запрету на политическую деятельность сроком на шесть лет. Это вызвало резкую реакцию в Белграде: президент Сербии Александр Вучич назвал приговор политически мотивированным и подчеркнул, что на суд оказывалось давление как изнутри страны, так и со стороны отдельных международных игроков. По его словам, Белград не признаёт такую судебную практику, считая её «антицивилизационной и аморальной».