ЦИК Боснии и Герцеговины запустил процедуру отстранения президента РС Додика

Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины запускает процедуру прекращения полномочий президента Республики Сербской (энтитет БиГ) Милорада Додика. Вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании, которое, по предварительным данным, состоится уже в среду. Об этом говорится в заявлении ведомства.

«Сообщаем общественности, что Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины продолжает свою обычную деятельность, одним из направлений которой является инициирование процедуры подтверждения прекращения полномочий выборных должностных лиц в соответствии с законом о выборах», — говорится в сообщении.

Ведомство уточнило, что дело Додика будет рассматриваться в рамках действующего законодательства и на основе предыдущей судебной практики.