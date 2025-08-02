Вучич осудил аморальный приговор Додику и обещал его укрыть в Сербии

Белград резко осуждает решение суда Боснии и Герцеговины (БиГ) в отношении президента Республики Сербской Милорада Додика, который был приговорён к году тюрьмы и запрету на политическую деятельность на шесть лет. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич по итогам экстренного заседания Совета национальной безопасности страны.

«Это решение было заранее политически подготовлено. На него оказывалось давление как со стороны партий в Сараево, так и от отдельных международных представителей, включая тех, кто открыто угрожал протестами в случае оправдательного вердикта. <...> Сербия не принимает эту недемократическую, антицивилизационную и аморальную судебную практику», — подчеркнул президент Сербии.