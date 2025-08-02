Вучич осудил аморальный приговор Додику и обещал его укрыть в Сербии
Вучич счёл аморальным приговор суда БиГ президенту Республики Сербской Додику
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Белград резко осуждает решение суда Боснии и Герцеговины (БиГ) в отношении президента Республики Сербской Милорада Додика, который был приговорён к году тюрьмы и запрету на политическую деятельность на шесть лет. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич по итогам экстренного заседания Совета национальной безопасности страны.
«Это решение было заранее политически подготовлено. На него оказывалось давление как со стороны партий в Сараево, так и от отдельных международных представителей, включая тех, кто открыто угрожал протестами в случае оправдательного вердикта. <...> Сербия не принимает эту недемократическую, антицивилизационную и аморальную судебную практику», — подчеркнул президент Сербии.
Вучич назвал вердикт Апелляционного суда БиГ недемократичным и опасным для региона. Белград не признаёт это решение и продолжит поддерживать боснийских сербов. Президент также сообщил, что Додик останется под защитой Сербии — в случае его визита в страну ордер на арест исполняться не будет. Вучич расценил ситуацию как самый серьёзный вызов стабильности региона после 2008 года.
Напомним, в феврале этого года суд Боснии и Герцоговины приговорил Милорада Додика к году тюремного заключения и на шесть лет запретил заниматься политической деятельностью. В марте власти БиГ выписали ордер на арест главы Республики Сербской.