Президентский мандат главы Республики Сербской аннулирован
ЦИК отозвал президентский мандат Милорада Додика из-за приговора
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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Боснии и Герцеговины единогласно постановила лишить Милорада Додика полномочий президента Республики Сербской, одного из энтитетов страны, в связи с вынесенным ему судебным приговором.
ЦИК определил срок для подачи апелляции, после чего в течение 90 дней в Республике Сербской должны быть проведены внеочередные выборы.
Напомним, что в феврале этого года суд Боснии и Герцоговины приговорил Милорада Додика к году тюремного заключения и на шесть лет запретил заниматься политической деятельностью. В марте власти БиГ выписали ордер на арест главы Республики Сербской. Позже Милорад Додик, сообщил о систематических угрозах, поступающих в его адрес из-за тесных контактов с Россией.