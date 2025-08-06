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Регион
6 августа, 08:54

Президентский мандат главы Республики Сербской аннулирован

ЦИК отозвал президентский мандат Милорада Додика из-за приговора

Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Боснии и Герцеговины единогласно постановила лишить Милорада Додика полномочий президента Республики Сербской, одного из энтитетов страны, в связи с вынесенным ему судебным приговором.

ЦИК определил срок для подачи апелляции, после чего в течение 90 дней в Республике Сербской должны быть проведены внеочередные выборы.

Напомним, что в феврале этого года суд Боснии и Герцоговины приговорил Милорада Додика к году тюремного заключения и на шесть лет запретил заниматься политической деятельностью. В марте власти БиГ выписали ордер на арест главы Республики Сербской. Позже Милорад Додик, сообщил о систематических угрозах, поступающих в его адрес из-за тесных контактов с Россией.

ЦИК Боснии и Герцеговины запустил процедуру отстранения президента РС Додика
ЦИК Боснии и Герцеговины запустил процедуру отстранения президента РС Додика
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Оксана Попова
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