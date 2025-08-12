Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 августа, 13:49

Суд Боснии и Герцеговины заменил тюремный срок Додика на штраф

Суд БиГ заменил тюремное заключение Додика на денежный штраф

Милорад Додик. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Милорад Додик. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Апелляционный суд Боснии и Герцеговины удовлетворил ходатайство президента Республики Сербской Милорада Додика о замене годичного тюремного заключения денежным штрафом. Информацию передаёт Радио и телевидение Республики Сербской со ссылкой на судебное решение.

«Принимая решение по запросу защиты осуждённого Милорада Додика по замене тюремного заключения денежным штрафом, суд принял решение... о принятии указанного предложения защиты», — говорится в сообщении

Ходатайство о замене наказания было подано защитой 7 августа. При этом точный размер штрафа не раскрывается. Решение позволяет Додику избежать тюремного заключения. Вместе с тем остаётся в силе запрет на госслужбу в течение шести лет. Это решение президент неоднократно критиковал, говоря, что всеми правовыми средствами будет оспаривать.

СБ ООН по запросу РФ проведёт заседание по ситуации с Гуцул и Додиком
СБ ООН по запросу РФ проведёт заседание по ситуации с Гуцул и Додиком

Напомним, что в феврале этого года суд Боснии и Герцеговины приговорил Милорада Додика к году тюремного заключения и на шесть лет запретил заниматься политической деятельностью. В марте власти БиГ выписали ордер на арест главы Республики Сербской. В результате ЦИК аннулировал его президентский мандат. Додик заявил, что его противостояние с «высоким представителем» в Боснии и Герцеговине Кристианом Шмидтом похоже на борьбу его предков-партизан с нацистами во время Второй мировой войны.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Босния и Герцеговина
  • Милорад Додик
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar