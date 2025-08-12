Суд Боснии и Герцеговины заменил тюремный срок Додика на штраф
Милорад Додик. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов
Апелляционный суд Боснии и Герцеговины удовлетворил ходатайство президента Республики Сербской Милорада Додика о замене годичного тюремного заключения денежным штрафом. Информацию передаёт Радио и телевидение Республики Сербской со ссылкой на судебное решение.
«Принимая решение по запросу защиты осуждённого Милорада Додика по замене тюремного заключения денежным штрафом, суд принял решение... о принятии указанного предложения защиты», — говорится в сообщении
Ходатайство о замене наказания было подано защитой 7 августа. При этом точный размер штрафа не раскрывается. Решение позволяет Додику избежать тюремного заключения. Вместе с тем остаётся в силе запрет на госслужбу в течение шести лет. Это решение президент неоднократно критиковал, говоря, что всеми правовыми средствами будет оспаривать.
Напомним, что в феврале этого года суд Боснии и Герцеговины приговорил Милорада Додика к году тюремного заключения и на шесть лет запретил заниматься политической деятельностью. В марте власти БиГ выписали ордер на арест главы Республики Сербской. В результате ЦИК аннулировал его президентский мандат. Додик заявил, что его противостояние с «высоким представителем» в Боснии и Герцеговине Кристианом Шмидтом похоже на борьбу его предков-партизан с нацистами во время Второй мировой войны.