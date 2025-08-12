Суд Боснии и Герцеговины заменил тюремный срок Додика на штраф

Апелляционный суд Боснии и Герцеговины удовлетворил ходатайство президента Республики Сербской Милорада Додика о замене годичного тюремного заключения денежным штрафом. Информацию передаёт Радио и телевидение Республики Сербской со ссылкой на судебное решение.

Ходатайство о замене наказания было подано защитой 7 августа. При этом точный размер штрафа не раскрывается. Решение позволяет Додику избежать тюремного заключения. Вместе с тем остаётся в силе запрет на госслужбу в течение шести лет. Это решение президент неоднократно критиковал, говоря, что всеми правовыми средствами будет оспаривать.