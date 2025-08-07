СБ ООН по запросу РФ проведёт заседание по ситуации с Гуцул и Додиком

Совет Безопасности ООН проведёт закрытое заседание по инициативе России для обсуждения ситуации с политическим преследованием лидеров автономных регионов. Как сообщил врио постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, 7 августа будут рассмотрены вопросы давления на главу Гагаузии Евгению Гуцул и президента Республики Сербской Милорада Додика.

«Сегодня по инициативе России СБ ООН в закрытом формате рассмотрит два вопроса: ситуацию вокруг преследований в БиГ Милорада Додика и в Молдавии — Евгении Гуцул. После обсуждения мы выйдем к прессе и дадим необходимые комментарии (ориентировочно в 23:30 по Москве)», — написал дипломат.