Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 августа, 17:34

СБ ООН по запросу РФ проведёт заседание по ситуации с Гуцул и Додиком

Обложка © ТАСС / Вадим Денисов, АР/ Radivoje Pavicic

Обложка © ТАСС / Вадим Денисов, АР/ Radivoje Pavicic

Совет Безопасности ООН проведёт закрытое заседание по инициативе России для обсуждения ситуации с политическим преследованием лидеров автономных регионов. Как сообщил врио постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, 7 августа будут рассмотрены вопросы давления на главу Гагаузии Евгению Гуцул и президента Республики Сербской Милорада Додика.

«Сегодня по инициативе России СБ ООН в закрытом формате рассмотрит два вопроса: ситуацию вокруг преследований в БиГ Милорада Додика и в Молдавии — Евгении Гуцул. После обсуждения мы выйдем к прессе и дадим необходимые комментарии (ориентировочно в 23:30 по Москве)»,написал дипломат.

Власти Гагаузии призвали к неповиновению Молдавии после приговора Гуцул
Власти Гагаузии призвали к неповиновению Молдавии после приговора Гуцул

Напомним, 5 августа районный суд Кишинёва приговорил Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы. Её признали виновной в финансировании партии «Шор», которая запрещена в Молдавии. Башкан Гагаузии заявила, что обжалует приговор, назвав его политически мотивированным, а молдавского президента Майю Санду обвинив в репрессиях.

Также в феврале суд Боснии и Герцоговины приговорил Милорада Додика к наказанию в виде года в тюрьме и запрета заниматься политической деятельностью в течение шести лет по делу за неисполнение решения верховного представителя по Боснии и Герцеговине. В марте властями страны был выписан орден на его арест.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Приговор Гуцул
  • Молдавия
  • ООН
  • Евгения Гуцул
  • Милорад Додик
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar